За 10 місяців 2021 року на Тернопільщині зареєстровано 50 випадків ВІЛ-інфекції та 21 випадок СНІДу

За оцінками ВООЗ, на кінець 2020 року майже 38 млн людей в світі живуть із підтвердженим діагнозом ВІЛ. В Україні їхня кількість перевищує 250 тисяч. Більш як 4 тисячі українців мають синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

За січень – жовтень 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 12,6 тис випадків ВІЛ-інфекції, 3,5 тис. випадків СНІДу та 1,6 тис. випадків смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 28 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

На Тернопільщині за січень – жовтень 2021 року зареєстровано

50 випадків ВІЛ-інфекції (4,8 на 100 тис. населення),

21 випадок СНІДу (2,0 на 100 тис. населення)

8 випадків смерті від СНІДу (0,8 на 100 тис. населення)

ВІЛ вражає імунну систему та знижує опірність організму перед багатьма інфекціями, а також — деякими типами раку. Це — хронічне захворювання, подібне до багатьох інших, його можна контролювати, з ним можна жити повноцінним життям: створювати сім’ю, народжувати дітей, займатися спортом, будувати кар’єру, старіти й виходити на пенсію — так само, як і без ВІЛ.

Єдина умова — людина з ВІЛ має перебувати під наглядом лікаря і постійно отримувати лікування — антиретровірусну терапію (АРТ). Антиретровірусна терапія в Україні безоплатна, безпечна і якісна. АРТ-ліки необхідно приймати щодня упродовж усього життя. Зараз їх отримують майже 130 тис. українців.

На 1 жовтня 2021 р. на Тернопільщині — 752 ВІЛ-позитивних особи та 107 хворих на СНІД, які перебувають на обліку у закладах охорони здоров’я.

АРТ-препарати ефективно контролюють ВІЛ. Завдяки ним неможливо вилікувати ВІЛ та повністю вивести його із організму, проте регулярне застосування такої терапії пригнічує вірус. Його кількість в крові стає настільки мізерною, що він не проявляється в аналізі крові. Якщо такий рівень зберігається впродовж шести місяців, від людини з ВІЛ практично неможливо інфікуватися навіть статевим шляхом. Це – принцип «U = U» або «Н = Н»: «undetectable = untransmittable», що у перекладі з англійської значить «не визначається = не передається».

Проте навіть після досягнення цього стану припиняти терапію категорично не можна — без щоденного пригнічення ліками вірус знову почне розмножуватися в організмі людини та набуде стійкості до препаратів попередньої схеми лікування.

Важливо також вчасно виявляти ВІЛ. Швидкий тест можна безоплатно зробити у сімейного лікаря, у кабінетах інфекційних захворювань, у кабінетах «Довіра», в центрах СНІДу тощо. Це безболісно, потребує лише краплі крові та 15 хв. часу. Також зараз існує інноваційний спосіб тестування на ВІЛ: оральний тест. Його можна пройти, не виходячи із дому. Замовити тест можна безкоштовно через сайт.