“Спасуться” лише ті, хто буде в 15 кілометрах від Почаєва, – закликають вірян МП кидати все та втікати

На Вінниччині серед православних християн УПЦ МП почали ширити інформацію, що нібито з початку грудня «всіх поголовно» будуть вакцинувати із залученням поліції, тому необхідно покидати домівки і «спасатись» в Хмільнику.

На такі заклики відреагував митрополит Вінницький і Барський Варсонофій, який назвав шахраями людей, які закликають вірян залишати роботу і домівки.

«…почали діяти шахраї, які, прикриваючись неіснуючим благословінням «Почаївських старців», закликають віруючих залишати домівки, звільнятись з роботи, та оселятись на приватній території у місті Хмільник, мотивуючи свої дії необхідністю рятуватись від «вакцинації, яка з початку грудня стане примусовою».

Втім, жодного благословіння на свої дії згадані особи не мають ані від братії Почаївської лаври, ані від духовенства Троїцького Браїлівського жіночого монастиря.

Закликаю духовенство проявляти увагу та пильність, аби ніхто з парафіян не став жертвою шахраїв.

«Нагадую, що питання вакцинації не є таким, що стосується віри та спасіння і знаходиться виключно в полі власного вибору та відповідальності кожної людини.

Застерігаю духовенство і вірних від спілкування з шахраями, оскільки їх діяльність є антицерковною. За офіційною інформацією звертайтесь до настоятелів місцевих храмів єпархії, благочинних та в єпархіальне управління», – зазначено в повідомленні митрополита Вінницького і Барського Варсонофій,

Звідки чутки?

Як стало відомо редакції Вінниця.info інформація про необхідність «спасіння» шириться між віруючими УПЦ МП ніби то від «старців».

Люди між собою передають повідомлення про те, що «спасуться» лише ті, хто буде в 15 кілометрах від Почаєва, але поки що «базу» облаштовують в Хмільнику, де нібито живе один з монахів общину.

Вони один одного переконують в тому що з 8 грудня біля кожної хати будуть поліцейські з лікарями робити вакцини, а невакциновані люди не зможуть навіть за «комуналку» платити. Тому закликають один одного тікати і спасатись.