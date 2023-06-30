За працевлаштування переселенців роботодавцям Тернопільщини дають компенсації

Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 20 березня 2022 р. № 331).

Тривалість виплати : до 2-х місяців з дня працевлаштування особи.

Розмір : 6700 грн щомісяця за кожну працевлаштовану ВПО.

Право на таку компенсацію надається роботодавцю за кожного переселенця, який працює на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту). Подати заяву можна не раніше 5-ти календарних днів після працевлаштування ВПО.

Ця компенсація призначається на період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Увага! Не має право на компенсацію роботодавець, який;

є бюджетною установою;

не подав у податкову квартальну або річну звітність, за останній звітний період на дату подання заяви на компенсацію;

якщо працевлаштував ВПО, яка вже була працевлаштована за цією ж програмою;

Документи на цю компенсацію можна подати через портал ДІЯ або особисто підійти до фахівця місцевого підрозділу Тернопільського обласного центру зайнятості.

Детальніше тут – http://surl.li/bthud

Роботодавці Тернопільщини вже активно користуються цим видом компенсацій. Так, цьогоріч (на 28.06.2023) 65 роботодавців отримали/отримують компенсації за працевлаштування 97 переселенців. Профінансовано 1 млн 51 тис. грн компенсаційних коштів.

Компенсація на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб (постанова КМУ від 08 вересня 2015 року № 696).

Тривалість виплати : не більше 6-ти місяців з дня працевлаштування ВПО.

Розмір : фактичні витрати на оплату праці, але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати ( 13400 грн ), щомісяця.

Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного з числа ВПО за направленням центру зайнятості на умовах строкового трудового договору, для отримання компенсації повинен упродовж 2-х місяців з дня працевлаштування ВПО звернутися до центру зайнятості.

Увага! Не має право на компенсацію роботодавець, який;

є бюджетною установою;

має заборгованість зі сплати ЄСВ ;

якщо працевлаштував ВПО, яка вже була працевлаштована за цією програмою за останні 5 років;

визнаний банкрутом або стосовно нього порушили справу про банкрутство.