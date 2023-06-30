На Тернопільщині від правопорушення спробували відкупитися двоє чоловіків

Відкупитися від адміністративної відповідальності спробували жителі двох громад на Чортківщині. Порушникам повідомили про кримінальну відповідальність за дачу неправомірної вигоди, а також про фіксацію правопорушень на нагрудний відеореєстратор. Проте їх це не спинило.

50 євро пропонував інспектору сектору реагування патрульної поліції Борщівського відділення поліції водій автомобіля “ВАЗ-21099″. Чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху, а під час спілкування з ним поліціянти відчули запах алкоголю. Пройти перевірку кермувальник не захотів, а натомість запропонував гроші за те, що правоохоронці відпустять його без складання протоколів.

5000 гривень запропонував правоохоронцям житель міста Заліщики. Чоловік хотів уникнути адміністративної відповідальності згідно зі статтею 164 КУпАп (здійснення торгівлі алкогольних напоїв).

На місця обох правопорушень поліціянти викликали слідчо-оперативну групу. Чоловікам інкримінують частину 1 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Відповідно до санкції статті чоловікам тепер може загрожувати позбавлення волі строком від 2 до 4 років. Триває слідство.