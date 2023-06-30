У середньому рахунок за воду на одну сім’ю тернополян зросте на 80-90 гривень

Сьогодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила на офіційному сайті постанову № 1202 “Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КП “Тернопільводоканал”, ухвалену 29 червня на відкритому засіданні Нацкомісії. Отже, з 1 липня цього року вартість одного кубометра (1000 літрів) води та стоків для споживачів підприємства становитиме 44,11 грн.

Потреба в корегуванні тарифу була актуальною впродовж тривалого часу. Досі чинним залишався тариф, затверджений ще в грудні 2021 року. Натомість і в 2022 році, і в першій половині 2023-го вартість електроенергії – вагомої статті витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства – постійно зростала. Якщо на початку минулого року кіловат-година вартувала 4,69 грн, то в червні цьогоріч – майже 7 гривень.

Тим часом для надання цілодобових послуг із водопостачання і відведення води КП “Тернопільводоканал” щодня витрачає 350 тисяч гривень лише на електроенергію. Фактично все устаткування підприємства – від артезіанських свердловин до водопровідних і каналізаційних насосних станцій – потребує електроживлення. Суттєво змінилися і ціни на інші важливі складові тарифу. Наприклад, вартість реагентів зросла в 4 рази, а паливно-мастильних матеріалів – удвічі.

Нацкомісія також вирішила, що корегування тарифу для споживачів КП “Тернопільводоканал” відбудеться в два етапи – з 1 липня та з 1 вересня, щоб уникнути значного зростання вартості послуг в один момент. З осені тариф становитиме 51,08 грн.У середньому рахунок на одну сім’ю зросте на 80-90 гривень. Звичайно, сума відчутна, але не критична. Тим більше, НКРЕКП півроку відтерміновувала рішення, а споживачі з оформленими субсидіями фактично не відчують змін.