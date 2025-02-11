росія атакувала українську енергетику. Під прицілом – газова інфраструктура

росія завдала масованого удару ракетами та дронами по об’єктах української енергосистеми.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, під прицілом, зокрема, була газова інфраструктура. Задля мінімізації можливих наслідків оператор системи передачі застосовує екстрені обмеження електроенергії.

Під прицілом опинилися об’єкти газової інфраструктури в Полтавській області. Як повідомили в ОВА, унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району.

В «Укренерго» заявили, що у зв’язку з ракетною атакою росіян по всій країні вводять аварійні відключення світла.

Оновлено об 11:04. Аварійні відключення скасовані, повідомили в «Укренерго».

За інф. Громадське