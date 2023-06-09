Затримали посадовця, який роками блокував бізнес на Тернопільщині

Викриття керівника одного із відділів Тернопільської районної державної адміністрації на отриманні неправомірної вигоди має свою передісторію. Так, ще у травні 2018 року у номері газети «Сільський господар» попереджали про продовження державно-політичного рекету на Тернопільщині. Мова була про посадовця, який блокує бізнес області. За попередньої інформацією, це та ж особа, яку правоохоронці вчора, 2 грудня, викрили на отриманні неправомірної вигоди в сумі 1 500 доларів.

Як повідомляли у минулорічній публікації газети «Сільський господар», цей посадовець – начальник відділу містобудування та архітектури Тернопільської райдержадміністрації Юрій Савка – чинив перепони у розвитку ПАП «Агропродсервіс» Тернопільського району. Підприємство за підписом Юрія Савки отримало три відмови у наданні містобудівних умов для проектування реконструкції будівель і споруд діючого комбікормового заводу в селі Настасів. Причиною відмови було те, що проектом планування та забудови села Настасів, розробленим «Укрземпроектом» (м. Київ) ще у 1977(!) році, на території цього села не передбачили такого об’єкта проектування. Та на той час цей завод уже працював три роки і був зареєстрованим відповідно до чинного законодавства. Тож таку причину називали повним безглуздям. Більше того, згодом ПАП «Агропродсервіс» отримало висновок суду, згідно з яким відмову Юрія Савки визнали необґрунтованою, натомість «Агропродсервісу» надали містобудівні умови для проектування реконструкції будівель і споруд діючого комбікормового заводу в селі Настасів.

Сьогодні ж ми бачимо, до чого призводить почуття безкарності. Посадовця врешті решт спіймали на хабарі. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання про затримання підозрюваного, повідомляють на сайті прокуратури Тернопільській області.