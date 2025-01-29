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Збитки на майже 2 млн., – чиновник забруднив річку на Тернопільщині

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Збитки від забруднення річки становлять понад 1 млн 740 тис грн у службовій недбалості підозрюють директора комунального підприємства на Тернопільщині

 

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільськоїобласної прокуратури повідомлено про підозру директору комунального підприємства у службовій недбалості, у порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 242 КК України).

За даними слідства, директор підприємства через службову недбалість упродовж 3 років допустив перевищення скидів нечистот до річки Іква. Внаслідок цього відбулося забруднення поверхневих вод, що створило небезпеку для довкілля та шкоду навколишньому природному середовищу. Лабораторні  дослідження проб води  у 2019-2021 роках зафіксували перевищення показників у кілька разів гранично допустимих норм скидів підприємством у річку по вмісту азоту, фосфатів, заліза,  нафтопродуктів та інших речовин.

Збитки від забруднення довкілля становлять понад 1 млн 760 тис грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП, за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області.

 Нагадаємо, триває судовий розгляд у справі про службову недбалість головного інженера цього ж підприємства, також обвинуваченого у порушенні правил охорони вод.

За позовами прокуратури  підприємство вже сплатило понад 1 млн 740 тис грн  державі за те, що роками забруднювало річку Іква.

 

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