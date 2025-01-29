Збитки на майже 2 млн., – чиновник забруднив річку на Тернопільщині

Збитки від забруднення річки становлять понад 1 млн 740 тис грн – у службовій недбалості підозрюють директора комунального підприємства на Тернопільщині

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільськоїобласної прокуратури повідомлено про підозру директору комунального підприємства у службовій недбалості, у порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 242 КК України).

За даними слідства, директор підприємства через службову недбалість упродовж 3 років допустив перевищення скидів нечистот до річки Іква. Внаслідок цього відбулося забруднення поверхневих вод, що створило небезпеку для довкілля та шкоду навколишньому природному середовищу. Лабораторні дослідження проб води у 2019-2021 роках зафіксували перевищення показників у кілька разів гранично допустимих норм скидів підприємством у річку по вмісту азоту, фосфатів, заліза, нафтопродуктів та інших речовин.

Збитки від забруднення довкілля становлять понад 1 млн 760 тис грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП, за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області.

Нагадаємо, триває судовий розгляд у справі про службову недбалість головного інженера цього ж підприємства, також обвинуваченого у порушенні правил охорони вод.

За позовами прокуратури підприємство вже сплатило понад 1 млн 740 тис грн державі за те, що роками забруднювало річку Іква.