Тернопільська міська рада запрошує підприємців приєднатися до ініціативи «Знижки для захисників»

Тернопільська міська рада разом із місцевими підприємцями продовжує реалізацію важливої ініціативи, спрямованої на підтримку захисників та захисниць України.

У Тернополі працює інтерактивна карта закладів, які надають знижки для військовослужбовців та ветеранів. Наразі до проєкту вже долучилися 66 закладів, серед яких магазини, майстерні, кафе, салони краси, перукарні та інші підприємства. Кожен із них робить свій внесок у підтримку тих, хто захищає нашу країну.

Якщо ви підприємець і бажаєте підтримати наших захисників, надаючи знижки у вашому закладі, є можливість долучитися до проєкту. Для цього потрібно заповнити форму за цим посиланням.

Форма проста та не займе багато часу. Приєднуйтеся до ініціативи й станьте частиною спільноти, яка підтримує тих, хто захищає нашу свободу.