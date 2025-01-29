Зазнав поранень та обстрілів фосфорними боєприпасами, – Тернопільщина втратила захисника Івана Кучму

Підгаєцька громада знову в скорботі, йдеться у повідомленні міської ради.

Помер наш земляк, військовослужбовець Кучма Іван Іванович із села Юстинівка, боєць 55-ї бригади, військова частина А4248.

Іван народився 18 квітня 1980 року. Після двох поранень та обстрілів фосфорними боєприпасами його серце зупинилося вдома… Він був воїном, який виконував свій обов’язок перед Україною.

Панахида відбудеться сьогодні, 29 січня, о 18:00 у його домі в селі Юстинівка. Чин похорону — завтра, 30 січня, о 14:00 годині.

Про зустріч тіла повідомимо додатково.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Івана. Світла пам’ять про нього житиме в серцях усіх, хто знав і шанував його.

Вічна пам’ять Герою… 🕯