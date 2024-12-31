 Землі заказника, що незаконно передали  селянам, повернуто у комунальну власність

Прокурори Бережанської окружної прокуратури встановили порушення вимог законодавства при передачі земельних ділянок природно-заповідного фонду у приватну власність й подали відповідний позов до суду.

Відповідно до статті 83 Земельного кодексу України землі під об’єктами природно-заповідного фонду належать до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність.

Однак, всупереч вимог законодавства, Залозецькою селищною радою у приватну власність громадян передано 3 земельні ділянки на території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Мильно-Бліхівський».

Рішенням Зборівського районного суду позовні вимоги прокуратури задоволено. Три земельні ділянки площею 1,14 га повернуто у комунальну власність Залозецької селищної ради.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури