На Тернопільщині помер чоловік, який напився кислоти

У Тернополі в реанімаційному відділенні помер чоловік. Про це на спецлінію поліції 30 грудня повідомив черговий лікар. За словами медика, потерпілий до них потрапив у важкому стані з хімічними опіками стравоходу та шлунку.

На виклик виїжджала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції. У ході перевірки правоохоронці встановили, що 57-річний чоловік до лікарні поступив ще 10 грудня. За словами родичів, він переплутав пляшки та випадково випив із тієї, в якій була кислота.

Двадцять днів за життя жителя Бучача боролися медики, але врятувати його не вдалося. 30 грудня він помер. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.