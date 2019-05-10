Жінки пішки подолають понад 50 кілометрів з Тернополя до Зарваниці за два дні

Сьогодні, 10 травня, стартувала щорічна проща до Зарваниці руху УГКЦ “Матерів в молитві”. Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) благословив прочанок, зустрівшись з ними в дорозі, та побажав, щоб Мати Божа прийняла їхні молитви, зокрема за мир та добру долю для України, – повідомляє прес-служба архиєпархії.

Розпочалося ХІІ піша проща “Матерів в молитві» Божественною Літургією в Архикатедральному соборі УГКЦ Тернополя, яку очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк) у співслужінні довголітнього духівника спільноти о. Василя Чамарника. Відтак, о 9 ранку, колона вирушила з Тернополя. Ночуватимуть прочанки у с. Ішків та с. Росоховатець. А вже у суботу, 11 травня, усі прибудуть до Зарваниці.

У Зарваниці відбудеться святковий концерт, Вечірня, Свята Літургія, а о 21.00 – похід зі свічками до чудотворного місця, де буде відслужено Молебень до Пресвятої Богородиці. У неділю, 12 травня, о 9.00 – Свята Літургія. Проща завершиться спільною молитвою матерів біля купелі святої Анни.

Метою прощі є принести жертву Богові і Богородиці через молитву, долання шляху, спокутування своїх гріхів. Жінки подолають 54 кіломерти за маршрутом Тернопіль-Городище-Ішків-Золотники-Зарваниця за 2 дні. У паломництві беруть участь матері героїв Небесної Сотні, матері воїнів, які загинули під час АТО/ОСС.

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