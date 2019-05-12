Какие линзы удобнее летом?

Сразу отметим, не существует зимней или летней оптики. Современные средства коррекции универсальны, они удобны для всех времен года. Но есть материалы, которые лучше переносят жаркую погоду с высокой влажностью. А есть те, которые рекомендуют для холодов и пересушенного воздуха. Для украинского лета офтальмологи советуют силикон-гидрогелевые линзы (ищите в магазине оптики https://luxlinza.ua/), ведь они защищены от дегидратации.

Признаки удобных линз для лета:

Они изготовлены из материала, защищенного от пересыхания; Защищают от ультрафиолета; Гарантируют свободный режим ношения; Безопасны для занятия спортом и экстрима.

Такими качествами обладают силикон-гидрогелевые линзы частой замены. К этой категории относятся модели 14 либо 30-дневной замены. Они настолько тонкие, что не ощущаются на глазах, но при этом упругие, что делает их удобными в уходе. Такая оптика невероятно удобна для лета, ведь на ней не успевают накапливаться бактерии и белковые отложения.

Лучшими для лета считаются однодневные линзы. Особенно на время отпуска, когда хочется забыть о растворах, контейнерах и погрузиться в атмосферу отдыха. Одноразовые пластинки дарят абсолютную свободу, ведь в них разрешено купаться, лазать по горам и делать все, что вы раньше боялись. После купания оптику стоит снять и выбросить. В крайнем случае их дезинфицируют и надевают до вечера. С моделями частой, а тем более квартальной замены такого делать нельзя.

Особенности силикон-гидрогеля

Материал, в составе которого есть силикон, пропускает гораздо больше кислорода, чем гидрогелевые аналоги. Следовательно, его разрешено носить дольше. Если гидрогелевые средства коррекции носят до 10-12 часов в сутки, то силикон-гидрогелевые безопасно использовать до 30 дней. При этом риск возникновения кислородного голодания практически равен нулю.

Линзы со свободным режимом ношения очень удобны летом, ведь в теплые вечера и ночи не хочется сидеть дома. С такой оптикой безопасно гулять, кататься на велосипеде, заниматься любым видом спорта. Непрерывный режим также удобен в плане ухода, ведь пользователю не приходится каждый вечер промывать оптику и опускать в контейнер. Для полноценной очистки достаточно одного промывания раз в 3-4 дня.

Еще одно преимущество силиконосодержащих пластин — защита от пересыхания. Они на 30-45% состоят из влаги, которая в гидрогелевой оптике высыхает. Здесь же влага скреплена и защищена силиконом, поэтому не испаряется. Это очень важно для сухого, жаркого лета. Особенно на отдыхе, когда большую часть времени люди находятся на улице, лежа возле бассейна или прогуливаясь по берегу моря.

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