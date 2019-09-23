Які високі технології сучасної лабораторної медицини змогли побачити тернопільські лікарі

Високі технології сучасної лабораторної медицини змогли побачити майже 70 лікарів-лаборантів зі всієї області в рамках переривчастих курсів, що тривали у конференц-залі лабораторного корпусу КНП «Тернопільська університетська лікарня» 18 вересня.

До слова, лабораторне відділення КНП «Тернопільська університетська лікарня» є потужним центром лабораторної медицини з надсучасним обладнанням, де мінімізовано втручання персоналу в дослідження та створено умови для їх якісного виконання. Такі апарати сучасної лабораторної діагностики використовують в європейських лабораторіях медзакладів.

Наочно продемонструвавши роботу сучасного аналізатора сечі, що дозволяє проводити аналіз сечі за різними параметрами з високою швидкістю і точністю в повністю автоматичному режимі з мінімальною участю фахівця, що значно підвищує ефективність роботи лабораторії, лікар-лаборант лабораторного відділення КНП «Тернопільська університетська лікарня» Людмила Фецан, наголосила, що «повністю автоматичний процес забезпечує оптимізацію робочого процесу лаборанта до 4-5хвилин за один аналіз». Така максимальна ефективність роботи позитивно змінила уявлення присутніх лікарів-лаборантів про інтерпретацію результатів досліджень, їх ефективність і надійність.

«Впроваджуючи європейські методи лабораторної діагностики згідно з вимогами та компетенціями стандарту ISO-15189, – зазначила в обговоренні питання роботи сечового аналізатора, головний позаштатний спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Наталія Степанчук – така централізація лабораторної служби як у Тернопільській університетській лікарні, дала можливість інтенсифікувати роботу фахівців та якнайкраще впроваджувати сучасні методики лабораторної діагностики в області».

Тут виконують загально-клінічні дослідження; біохімічні дослідження; імуноферментні дослідження та мікробіологічні дослідження.

Розширено спектр лабораторних досліджень, зокрема, імуноферментним методом, це і визначення рівня гормонів щитоподібної залози, статевих гормонів, застосовують методику визначення кількості тропоніну в крові з метою точної діагностики інфаркту міокарда, використовують й маркери вірусних гепатитів, володіють сучасними методами виявлення хелікобактер пілорі у хворих з проблемами шлунково-кишкового тракту; спектр біохімічних досліджень: застосовують методику Д-димер, призначену для оцінки ризику тромбоутворення, першими і поки що єдиними – володіють методикою електрофорезу білків крові, проводять доcлідження панкреатичної амілази, активності ферментів кінетичними методами.