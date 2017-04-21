Серія найцікавіших та найзагадковіших фактів про тернопільські підземелля. Факт перший

З підвалу розбитого вщент готелю “Польонія” і ресторану, який займав колись перший поверх будинку, виповз із підземелля чоловік. Він страшенно заріс чорним волоссям, брудним та скуйовдженим. Лежав горілиць, його кропили водою, але він був уже мертвий. У натовпі з уст в уста передавали історію, яка щойно трапилася. Єврей виповз із руїн, але йти не міг і очі ховав від яскравого весняного сонця. Ламаною польсько-українською мовою питав людей, які його оточили:

— Війна скінчилася?… Німців уже нема?…

Проживши багато місяців у темряві, чоловік не витримав денного світла. Напевно, додалися ще й руйнівні емоції, велика радість спасіння. З ним стався, як говорили, сонячний удар. Неймовірно виснаженого й осліпленого сонцем, його убив порятунок.

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