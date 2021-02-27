08:52 | 27.02.2021
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Новини Тернополя 

246 інфікування COVID-19 та 2 смерті зафіксовано у Тернопільській області за 27 лютого

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246 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 27 лютого 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 2 (чоловік 70 р. м. Бучач, жінка 81 р. м. Чортків)
🔺одужало – 95 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 942
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 41881 особа;
🔺одужало – 38461 особа;
🔺летальних випадків – 595 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11711 (10649 одужало, 144 летальних);
– Бережанський район – 2095 (1944 одужало, 22 летальних);
– Борщівський район – 1898 (1766 одужало, 39 летальних);
– Бучацький район – 1563 (1368 одужало, 23 летальних);
– Гусятинський район – 1903 (1809 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1933 (1673 одужало, 36 летальних);
– Збаразький район – 1953 (1884 одужало, 31 летальних);
– Зборівський район – 902 (855 одужало, 13 летальних);
– Козівський район – 1259 (1215 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2353 (2178 одужало, 39 летальних);
– Лановецький район – 1051 (1000 одужало, 7 летальних);
– Монастириський район – 1583 (1388 одужало, 33 летальних);
– Підволочиський район – 1601 (1504 одужало, 22 летальних);
– Підгаєцький район – 661 (581 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1685 (1579 одужало, 34 летальних);
– Тернопільський район – 3440 (3222 одужало, 45 летальних);
– Чортківський район – 2975 (2581 одужало, 41 летальних);
– Шумський район – 1315 (1265 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (83 особи)

⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 4

• с. Краснопуща – 1

• с. Павлів – 1

⭕️Борщівський район (7 осіб):

• с. Іване-Пусте – 1

• с. Гуштин – 1

• с. Бурдяківці – 1

• с. Горошова – 4

⭕️Бучацький район (23 особи):

• м. Бучач – 11

• смт Золотий-Потік – 2

• с. Бариш – 1

• с. Звенигород – 1

• с. Зубрець – 3

• с. Костільники – 1

• с. Ліщанці – 1

• с. Новоставці – 1

• с. Переволока – 1

• с. Підлісся – 1

⭕️Гусятинський район (4 особи):

• смт Гусятин – 1

• м. Копичинці – 1

• с. Личківці – 2

⭕️Заліщицький район (16 осіб):

• м. Заліщики – 8

• смт Товсте – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Буряківка – 1

• с. Добрівляни – 2

• с. Угриньківці – 1

• с. Печорна – 2

⭕️Збаразький район (1 особа):

• м. Збараж – 1

⭕️Зборівський район (1 особа):

• с. Волосівка – 1

⭕️Козівський район (3 особи):

• смт Козова – 3

⭕️Кременецький район (24 особи):

• м. Кременець – 9

• м. Почаїв – 2

• с. Башуки – 2

• с. Великі Бережці – 3

• с. Білокриниця – 2

• с. Бонівка – 1

• с. Підлісці – 1

• с. Старий Почаїв – 2

• с. Лосятин – 1

• с. Ридомиль – 1

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (13 осіб):

• м. Монастириська – 5

• с. Високе – 2

• с. Вістря – 2

• с. Гончарівка – 3

• с. Добриводи – 1

⭕️Підволочиський район (6 осіб):

• м. Скалат – 3

• смт Підволочиськ – 1

• с. Городниця – 2

⭕️Підгаєцький район (2 особи):

• с. Голгоча – 1

• с. Мужилів – 1

⭕️Теребовлянський район (10 осіб):

• м. Теребовля – 3

• с. Буданів – 1

• с. Дарахів – 1

• с. Деренівка – 1

• с. Тютьків – 2

• с. Плебанівка – 2

⭕️Тернопільський район (14 осіб):

• смт Велика Березовиця – 1

• смт Великі Бірки – 1

• с. Байківці – 1

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Довжанка – 1

• с. Кип’ячка – 1

• с. Петриків – 1

• с. Настасів – 3

• с. Соборне – 2

⭕️Чортківський район (30 осіб):

• м. Чортків – 13

• смт Заводське – 2

• с. Бичківці – 1

• с. Біла – 3

• с. Білобожниця – 1

• с. Великі Чорнокінці – 3

• с. Джурин – 1

• с. Заболотівка – 1

• с. Коцюбинчики – 1

• с. Угринь – 1

• с. Улашківці – 1

• с. Шманьківці – 1

• с. Ягільниця – 1

⭕️Шумський район (3 особи):

• м. Шумськ – 2

• с. Сураж – 1

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