246 інфікування COVID-19 та 2 смерті зафіксовано у Тернопільській області за 27 лютого
246 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 27 лютого 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (83 особи)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 4
• с. Краснопуща – 1
• с. Павлів – 1
Борщівський район (7 осіб):
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Гуштин – 1
• с. Бурдяківці – 1
• с. Горошова – 4
Бучацький район (23 особи):
• м. Бучач – 11
• смт Золотий-Потік – 2
• с. Бариш – 1
• с. Звенигород – 1
• с. Зубрець – 3
• с. Костільники – 1
• с. Ліщанці – 1
• с. Новоставці – 1
• с. Переволока – 1
• с. Підлісся – 1
Гусятинський район (4 особи):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 1
• с. Личківці – 2
Заліщицький район (16 осіб):
• м. Заліщики – 8
• смт Товсте – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Буряківка – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Угриньківці – 1
• с. Печорна – 2
Збаразький район (1 особа):
• м. Збараж – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Волосівка – 1
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 3
Кременецький район (24 особи):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 2
• с. Башуки – 2
• с. Великі Бережці – 3
• с. Білокриниця – 2
• с. Бонівка – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Старий Почаїв – 2
• с. Лосятин – 1
• с. Ридомиль – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (13 осіб):
• м. Монастириська – 5
• с. Високе – 2
• с. Вістря – 2
• с. Гончарівка – 3
• с. Добриводи – 1
Підволочиський район (6 осіб):
• м. Скалат – 3
• смт Підволочиськ – 1
• с. Городниця – 2
Підгаєцький район (2 особи):
• с. Голгоча – 1
• с. Мужилів – 1
Теребовлянський район (10 осіб):
• м. Теребовля – 3
• с. Буданів – 1
• с. Дарахів – 1
• с. Деренівка – 1
• с. Тютьків – 2
• с. Плебанівка – 2
Тернопільський район (14 осіб):
• смт Велика Березовиця – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Байківці – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Довжанка – 1
• с. Кип’ячка – 1
• с. Петриків – 1
• с. Настасів – 3
• с. Соборне – 2
Чортківський район (30 осіб):
• м. Чортків – 13
• смт Заводське – 2
• с. Бичківці – 1
• с. Біла – 3
• с. Білобожниця – 1
• с. Великі Чорнокінці – 3
• с. Джурин – 1
• с. Заболотівка – 1
• с. Коцюбинчики – 1
• с. Угринь – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Шманьківці – 1
• с. Ягільниця – 1
Шумський район (3 особи):
• м. Шумськ – 2
• с. Сураж – 1