Міністерство культури і національної спадщини Польщі виділило гранти в рамках програми «Охорона культурної спадщини за кордоном» на 2025 р., якою опікується Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка». Фінансування отримають, зокрема, проєкти, що передбачають подальші роботи в костелах в Олиці, Любомлі, Володимирі та Підгайцях.

«Міністр культури і національної спадщини розподілив дотації в рамках програми «Охорона культурної спадщини за кордоном». Фінансування отримає 31 проєкт. Це означає, що наступні витвори мистецтва повернуть собі колишню красу. Програма також уможливить продовження вже розпочатих проєктів. Іноді це рятувальні роботи, без яких пам’ятки були би безповоротно втрачені», – повідомив у п’ятницю Інститут «Полоніка» на своїй сторінці у Facebook.

Фінансування отримають, зокрема, три проєкти, яку реалізують у Волинській області.

Орден братів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель Польської провінції Святого Йосифа завдяки підтримці Міністерства культури і національної спадщини РП здійснить другий етап ремонтних робіт у костелі Святих Йоакима та Анни у Володимирі. Фінансування цих робіт заплановане також у 2026 р.

Другий етап ремонтно-реставраційних робіт завдяки гранту польського Мінкульту проведуть і в костелі Пресвятої Трійці в Любомлі. Цей проєкт реалізує Фундація партнерства для Центрально-Східної Європи.

Ще один об’єкт у Волинській області – колегіальний костел Святої Трійці в Олиці. Фундація культурної спадщини проведе тут десятий етап рятувально-реставраційних робіт.

У Тернопільській області продовжиться порятунок костелу Пресвятої Трійці в Підгайцях. Це буде другий етап робіт, запланованих Товариством «Робимо, що можемо». Як кілька днів тому повідомляв Інститут «Полоніка», перед початком комплексної відбудови костелу торік тут вдалося провести необхідні роботи, що мали на меті захист оригінальних склепінь, щоб вони витримали до моменту початку відповідних робіт. Тут, зокрема, спорудили тимчасові навіси.

У Чорткові відбудуться відновлювальні роботи на надгробку сестер шариток на місцевому кладовищі. Грант на це отримає Фундація сестер Святого Домініка.

Реставрацію пам’яток у Залізцях на Тернопільщині та водночас у Золочеві на Львівщині буде проводити Товариство академічної традиції.

Згадане вище Товариство «Робимо, що можемо» проведе другий етап ремонтно-реставраційних робіт у костелі Святого Йосифа та монастирі отців місіонерів в Ізяславі Хмельницької області.

У Бердичеві Житомирської області Фундація досліджень культурної спадщини проведе інвентаризацію, геофізичне та археологічно-архітектурне дослідження мурів монастиря кармелітів, а Краківська провінція Ордену босих кармелітів здійснить десятий етап реновації монастирських мурів.

Більшість відібраних проєктів пов’язані зі Львовом та Львівською областю. Тут, зокрема, рятуватимуть алькер північно-східної стіни Підгорецького замку, проведуть наступні етапи ремонтно-реставраційних робіт у львівських храмах та на Личаківському цвинтарі, реставрацію скульптурного оздоблення брами Олеського замку та комплексу написів у пресвітерії костелу Святого Варфоломія у Дрогобичі, дослідження та ремонтно-реставраційні роботи в монастирських приміщеннях та костелі Святої Анни в Сусідовичах, а також реновацію фасаду костелу Різдва Пресвятої Богородиці у Стрию.

Крім того, фінансування отримають проєкти, які польські фундації реалізують у Литві, Латвії та Грузії.

Не знайшли підтримки проєкти, ініціатори яких планували продовжити впорядкування та відновлення надгробків у католицькій частині міського кладовища у Збаражі та впорядкування старого цвинтаря в Ківерцях, а також проєкт дендрологічної інвентаризації з підготовкою рекомендацій щодо догляду за деревами та описом заходів, пов’язаних з очищенням польського кладовища у Кременеці від інвазійної рослинності.

Наталя Денисюк, «Волинський монітор»

На головному фото: Костел у Підгайцях / Інститут «Полоніка»