Тернопільщина прощається з Героєм Павлом Євчином

Бережанщина прощається з віськовомлужбовцем Павлом Євчином, що повернувся з війни додому навіки.

Павло ЄВЧИН народився 30.06.1999 року в м. Бережани. Навчався в Бережанській загальноосвітній школі I-III ступенів №2. Після школи навчався в училищі в Поморянах, здобув професію зварювальника. Пізніше працював на підприємстві “Кеннер” в Бережанах. Останнім часом проживав у с. Бишки на Козівщині разом з матір’ю та бабусею.

Мобілізований на військову службу 02.07.2024 року, повідомляє міська рада.

Солдат ЄВЧИН Павло Федорович (30.06.1999 р. – 06.11.2024 р.) героїчно загинув 06 листопада 2024 року під час захисту Батьківщини, мужньо виконавши військовий обов’язок, в зоні виконання бойових завдань поблизу н. п. Новоселидівка Донецької області. Майже три місяці Герой вважався зниклим безвісти.

Лише нещодавно росіяни повернули тіло Захисника додому.

Залишився в пам’яті побратимів відважним воїном під позивним “Джедай” і просто хорошою людиною.

В смутку залишилися наречена, мати, брат, бабусі, родина та друзі.

Чин похорону триває в Церкві Святої Трійці в Бережанах.

Після цього кортеж з тілом загиблого вирушить в село Бишки, де відбудеться прощання з Героєм та військовий церемоніал поховання.

Похоронять Героя на кладовищі с. Бишки.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Вічна Слава ГЕРОЮ!