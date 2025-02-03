Тривалий час вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Павло Майброда

Сержант Майброда Павло Олексійович, житель села Білківці, Богданівського старостинського округу Озернянської громади, віддав своє життя у боротьбі за незалежність України. Про це повідомляють в Озернянській громаді. Павло Олексійович народився 23 червня 1972 року. Який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Захищаючи Україну від російської агресії, Павло Олексійович брав участь в антитерористичній операції (АТО) у період з 2015 по 2016 рік. З перших днів повномасштабного вторгнення він знову став на захист рідної землі, мужньо боровшись проти ворога у лавах Збройних Сил України.

16 травня 2023 року, виконуючи бойове завдання в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області, Павло Олексійович загинув смертю героя. Його подвиг назавжди залишиться у нашій пам’яті як символ незламного духу та відданості своїй Батьківщині.

У цей важкий час ми висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам Павла Олексійовича, розділяючи їхній біль втрати. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Вічна слава та пам’ять Герою України!