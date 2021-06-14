14:26 | 14.06.2021
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Тернопільщина 

2021 рік у Тернопільській області проголосили Роком Володимира Гнатюка

tata 0 Views Прокоментуй!

Відповідний проєкт рішення підтримали більшість депутатів під час другого засідання другої сесії Тернопільської обласної ради, пише
Тижневик “Номер один”

Як зазначається у рішенні, з метою забезпечення належного вшанування пам’яті видатного українського етнографа, фольклориста, мовознавця, громадського діяча Володимира Гнатюка та з нагоди відзначення у 2021 році 150-річчя від дня його народження, Тернопільська обласна рада вирішила проголосити 2021 рік у Тернопільській області Роком Володимира Гнатюка.

Згідно з рішенням, Тернопільській обласній державній адміністрації доручено розробити і забезпечити реалізацію заходів з відзначення в області Року Володимира Гнатюка.

 

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