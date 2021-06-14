2021 рік у Тернопільській області проголосили Роком Володимира Гнатюка

Відповідний проєкт рішення підтримали більшість депутатів під час другого засідання другої сесії Тернопільської обласної ради, пише



Як зазначається у рішенні, з метою забезпечення належного вшанування пам’яті видатного українського етнографа, фольклориста, мовознавця, громадського діяча Володимира Гнатюка та з нагоди відзначення у 2021 році 150-річчя від дня його народження, Тернопільська обласна рада вирішила проголосити 2021 рік у Тернопільській області Роком Володимира Гнатюка.

Згідно з рішенням, Тернопільській обласній державній адміністрації доручено розробити і забезпечити реалізацію заходів з відзначення в області Року Володимира Гнатюка.