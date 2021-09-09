Арсен Мірзоян долучився до челенджу для порятунку хворого Максимка з Тернополя

Знаний український співак Арсен Мірзоян став учасником благодійного челенджу «Я можу – я допоможу», щоб врятувати Максима Антонишина з Тернополя, у якого діагностували СМА.

Метою акції є виконати спортивне завдання і перевести гроші на рахунок батьків Максима.

Мірзоян пробіг 10 кілометрів і надіслав кошти на лікування хлопчика. Після цього опублікував скріншот маршруту, пише «ЗЗ».

«Приймаю естафету від Андрій Боднарчук! Ось моя десятка! Челендж “Я можу – я допоможу!” має тривати, і стати масовим! Так зможемо врятувати Максимка Антонишина», – написав Арсен Мірзоян.

Зазначимо, у Максима Антонишина рідкісна генетична хвороба СМА. Щоб врятувати дитину потрібно вколоти один з найдорожчих у світі препаратів. Його вартість близько 2 млн грн.

Приватбанк: 5168757332535584 Антонишин Юлія Володимирівна

Monobank: 4441114423099561 Антонишин Володимир Миколайович