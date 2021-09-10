Сервіс unionstandardbank полегшить пошук потрібних кредитних пропозицій

Поки ще не настав той прекрасний день, коли технології будуть вирішувати за нас всі питання, включаючи і отримання кредиту. Коли одного натискання пальцем на гаджет буде досить, щоб з’ясувати, які банки пропонують найбільш вигідні умови кредитування. Поки ж можна скористатися сервісами, які аналізують і порівнюють для конкретного клієнта пропозиції від декількох МФО.

На ресурсі unionstandardbank можна безкоштовно підібрати кредит онлайн без фото з порядку півсотні вигідних пропозицій. Більш того, сервіс попереджає про шахрайські кредитні операції і дбає про клієнтів, повідомляючи про акції, особливості та можливості мікрофінансових організацій.

Як вибрати кредитну організацію?

На ресурсі користувач знайде повну збірку вітчизняних МФО з детальною інформацією про державні і комерційні фінансові установи:

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Більшість людей беруть у банків гроші в борг не на найвигідніших умовах, так як лінуються або просто не вважають за потрібне попередньо вивчити всі пропозиції. І таке легкодумство згодом може призвести до плачевних результатів. Навіть якщо не розглядати ризик зіткнутися з ненадійними організаціями, клієнт повинен розуміти, що якби красиво не звучали рекламні слогани на листівках банку, на ділі все дуже індивідуально

Процентна ставка.

Схвалена сума.

Умови, надруковані дрібним шрифтом.

До того ж, однієї сумлінності позичальника може не вистачити для ідеального погашення кредиту. Життя часом непередбачувана і за певний термін в ньому може багато змінитися. Наприклад, можна на час опинитися безробітним або зіткнутися з іншими тимчасовими труднощами. У подібних ситуаціях своєчасно внести на рахунок потрібну суму не вийде.

У наші дні багато банків готові йти на зустріч позичальникам, які опинилися у важкій ситуації і видати кредит на картку без дзвінків, правда якщо цей факт став відомий фінансовій структурі до порушення термінів погашення коштів. Існує можливість змінити дату платежу або зменшити фіксовану суму платежу. Другий варіант знижує щомісячне фінансове навантаження на позичальника і збільшує термін кредитування.

Як працює сервіс unionstandardbank?

У кожної кредитної організації розроблені свої програми надання грошей в борг, з однією або декількома унікальними умовами. На сайті unionstandardbank користувачі можуть ознайомитися з пропозиціями мікрофінансових компаній.

Від клієнта вимагається лише наявність

Паспорта громадянина України. Контактного номера телефону. Банківської карти або розрахункового рахунку ІПН.

Перед відправкою заявки варто уважно вивчити умови оферти.





