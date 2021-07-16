“Битва за єврошмотки” у Тернополі: у мережі оприлюднили шокуюче відео

У Тернополі було помічено здоровенний натовп людей, що “штурмували” магазин секонд-хенд.

Відеозапис із вражаючими кадрами був оприлюднений в інтернеті, повідомляє 0352.ua.

“Битва за єврошмотки”, – підписано відео в мережі YouTube.

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