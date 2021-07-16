Півтисячі людей вранці вирушили на пішу прощу до Зарваниці

Група паломників до Марійського духовного центру «Зарваниця» вирушила сьогодні з центру Тернополя.

За два дні люди подолають 54 кілометри маршруту Тернопіль-Струсів-Зарваниця. Благословив піших паломників Загальнонаціональної прощі до Зарваниці і вирушив з ними в дорогу єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк, повідомляє пресслужба архиєпархії.

«Прочанин – це людина, яка з молитвою на устах долає шлях з певною ціллю. Наша мета Зарваниця, наш шлях – духовний, у цьому духовному шляху ми всі є однакові, ми всі брати і сестри, – зазначив владика Теодор. – Прочанин – це стати для того, хто біля мене, братом і сестрою. Головною рисою прочанина є молитва на устах. Саме цей шлях до Зарваниці хочемо пройти як одна, велика, молитовна родина. Нехай нинішній і завтрашній день буде наповнений Божим миром, радість і внутрішнім спокоєм. Нехай ті труднощі, які неминуче на шляху будуть, стануть приємними, часом отримання духовного досвіду».

Провадить колоною голова комісії у справах молоді о. Орест Павліський, декан Тернопільський о. Роман Ваврух та священники Тернополя.

Інша група паломників вирушила від храму УГКЦ св. священномученика Йосафата (вул. Лучаківського) під проводом декана Тернопільського о. Віталія Козак. Вони ітимуть до Зарваниці іншим шляхом Тернопіль-Городище-Ішків-Золотники-Зарваниця.

В дорозі вірні моляться за мир в Україні. Сформовано близько 20 груп, у кожної свій духовний провідник, який провадить молитвою та сповідатиме людей в дорозі. Оргкомітет подбав про умови для паломників: харчування та нічліг у Струсові та Ішкові. Супроводжує колону карета швидкої допомоги та міліція.

До слова, на Загальнонаціональну прощу до Зарваниці прибудуть члени Синоду єпископів УГКЦ, високодостойні гості та Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ. Патріарх Святослав зустрінеться із молоддю завтра 17 липня, о 17.30, на площі біля парафіяльного храму Зарваниці. А 18 липня, неділя, о 9.00 очолить Архиєрейську Божественну Літургію, яка стане кульмінацією цілорічної прощі.