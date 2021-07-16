У водоймах Тернопільщини втопилися троє людей

Протягом минулої доби вода забрала життя трьох жителів Тернопільщини.

Близько 12 години у Збаражі знайшли біля берега місцевого ставу знайшли тіло 51-річного жителя. Імовірна причина смерті – утоплення.

Ще одна смерть на водоймі трапилась близько обіду в селі Кабарівці Зборівської громади. Тіло місцевого 48-річного жителя виявили приблизно через 40 метрів від берега.

Тіла чоловіків витягували рятувальники.

Ще одна смерть трапилась у Тростянці Саранчуківської громади. У місцевому ставку виявили мертвим 32-річного жителя села Квіткове. Тіло чоловіка витягнули місцеві мешканці.