16:30 | 16.07.2021
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Тернопільщина 

У водоймах Тернопільщини втопилися троє людей

tata 0 Views Прокоментуй!
Протягом минулої доби вода забрала життя трьох жителів Тернопільщини.

Близько 12 години у Збаражі знайшли біля берега місцевого ставу знайшли тіло 51-річного жителя. Імовірна причина смерті – утоплення.

Ще одна смерть на водоймі трапилась близько обіду в селі Кабарівці Зборівської громади. Тіло місцевого 48-річного жителя виявили приблизно через 40 метрів від берега.

Тіла чоловіків витягували рятувальники.

Ще одна смерть трапилась у Тростянці Саранчуківської громади. У місцевому ставку виявили мертвим 32-річного жителя села Квіткове. Тіло чоловіка витягнули місцеві мешканці.

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