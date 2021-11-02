13:31 | 2.11.2021
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Тернопільщина 

Дельта маскується під застуду і може не проявлятися п’ять днів

tata 0 Views Прокоментуй!

Якщо при захворюванні підвищилася температура, слід зробити тест на COVID-19.

Мутований штам коронавірусу “Дельта” в Україні фіксують все частіше. Однак, виявити його складніше, адже він здатний маскуватися під легку застуду і не проявляти себе протягом 5 днів.

– Основний симптом Дельта-штаму є підвищення температури. Як тільки температура тіла піднялася — треба робити швидкий тест на коронавірус. Якщо немає можливості відразу потрапити до сімейного лікаря, зробіть самостійно, бо час часто грає проти вас!”, — наголосив лікар Тарас Жиравецький. (у своєму телеграм каналі)

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