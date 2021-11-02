Дельта маскується під застуду і може не проявлятися п’ять днів

Якщо при захворюванні підвищилася температура, слід зробити тест на COVID-19.

Мутований штам коронавірусу “Дельта” в Україні фіксують все частіше. Однак, виявити його складніше, адже він здатний маскуватися під легку застуду і не проявляти себе протягом 5 днів.

– Основний симптом Дельта-штаму є підвищення температури. Як тільки температура тіла піднялася — треба робити швидкий тест на коронавірус. Якщо немає можливості відразу потрапити до сімейного лікаря, зробіть самостійно, бо час часто грає проти вас!”, — наголосив лікар Тарас Жиравецький. (у своєму телеграм каналі)

До того ж лікар радить робити його якнайшвидше. Перші 5 днів коронавірусу не такі критичні, як наступні 5 днів. І найголовніше при Дельта-штамі обов’язково зробити аналіз ЦРП на 6 та 8 день захворювання. – Якщо показник піднявся вище 50 у вас почався цитокіновий шторм і вам потрібно у лікарню! Чому так? Тому що це новий штамм і тут кожна година на вагу золота…І вивчіть назву тесту ЦРП — Ц реактивний протеїн або Ц реактивний білок”, — підсумував лікар.