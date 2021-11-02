Дельта маскується під застуду і може не проявлятися п’ять днів
Якщо при захворюванні підвищилася температура, слід зробити тест на COVID-19.
Мутований штам коронавірусу “Дельта” в Україні фіксують все частіше. Однак, виявити його складніше, адже він здатний маскуватися під легку застуду і не проявляти себе протягом 5 днів.
– Основний симптом Дельта-штаму є підвищення температури. Як тільки температура тіла піднялася — треба робити швидкий тест на коронавірус. Якщо немає можливості відразу потрапити до сімейного лікаря, зробіть самостійно, бо час часто грає проти вас!”, — наголосив лікар Тарас Жиравецький. (у своєму телеграм каналі)