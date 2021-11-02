На Барвінських в Тернополі готують зелену зону до забудови

Тернополян уже не здивуєш забудовою зелених зон чи парків. Чергова зелена зона пішла «під ніж» на розі вулиць Родини Барвінських та Соломії Крушельницької. Впритул до будинку №14, що на вулиці Барвінських, почали розчищати територію від кущів та дерев, а трактор виконував земляні роботи.

Небайдужі тернополяни викликали поліцію. Що цікаво, місцеві жителі були сторонніми спостерігачами. Як стало відомо нашим журналістам, усе банально просто. Людям так звані майбутні інвестори повідомили, що впритул до їхнього будинку збудують медичний центр, і за їхню мовчазну згоду будувати на прибудинковій території ті отримають можливість безкоштовно отримувати медичні послуги.

Якщо ж вірити офіційним джерелам, то згідно з публічною кадастровою картою, цільове призначення цієї ділянки визначено для будівництва й обслуговування будівель торгівлі та для проведення добудови нежитлових приміщень до житлового будинку. На ту ділянку площею 0,0201 га комунальному підприємству «Тернопільбудінвестзамовник» вже навіть видано містобудівні умови й обмеження під… будівництво торгово-офісного центру.

Що ж там буде насправді, напевно, скоро дізнаємося з інформаційної таблиці майбутньої будови. Але, ймовірно, цієї площі інвестору може бракнути. Поряд уже почався процес відведення ще однієї земельної ділянки площею 0,0048 га. Цього разу під будівництво індивідуального гаража. Для Тернополя вже стало звичкою надання землі за так званою «гаражною» схемою. Не виключаємо ситуації, що й цього разу так трапиться, згодом дві земельні ділянки об’єднають в одну, змінять цільове призначення і будуватимуть те, що задумано спочатку…



