ДТП на Тернопільщині: автомобіль врізався в дерево
Дорожньо-транспортна пригода трапилась 13 травня на Кременеччині.
«Водій, керуючи автомобілем SSANG YONG REXTON, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався у дерево», – розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Внаслідок аварії 50-річного пасажира транспортного засобу госпіталізували до реанімації з множинними травмами та переломами.
У водія авто – перелом щелепи. У нього відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.
Триває слідство за ст.286 Кримінального кодексу України.