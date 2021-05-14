ДТП на Тернопільщині: автомобіль врізався в дерево

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 13 травня на Кременеччині.

«Водій, керуючи автомобілем SSANG YONG REXTON, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався у дерево», – розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Внаслідок аварії 50-річного пасажира транспортного засобу госпіталізували до реанімації з множинними травмами та переломами.

У водія авто – перелом щелепи. У нього відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство за ст.286 Кримінального кодексу України.