17:01 | 14.05.2021
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Тернопільщина 

ДТП на Тернопільщині: автомобіль врізався в дерево

tata 0 Views Прокоментуй!
Дорожньо-транспортна пригода трапилась 13 травня на Кременеччині.

«Водій, керуючи автомобілем SSANG YONG REXTON, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався у дерево», – розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Внаслідок аварії 50-річного пасажира транспортного засобу госпіталізували до реанімації з множинними травмами та переломами.

У водія авто – перелом щелепи. У нього відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство за ст.286 Кримінального кодексу України.

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