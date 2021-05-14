На Тернопільщині наживалися на студентах

Спеціалісти сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області в квітні 2021 року провели планові перевірки формування, встановлення та застосування державних регульованих цін у двох навчальних закладах.

Так, в одному із навчальних закладів застосовано завищену плату за проживання в студентських гуртожитках, тобто під час перевірки виявлено порушення вимог Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності”.

Крім того, в цьому ж навчальному закладі встановлено факт невиконання вимог Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про регулювання цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах» від 11.06.2009р№402 та виявили застосування вищих за граничні (60% на продовольчу сировину для приготування кулінарної продукції власного виробництва та 20% на закупні товари без видозмінення) торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується у навчальних закладах.

Спеціалісти Держпродспоживслужби під час перевірки іншого навчального закладу виявили що, в розрахунок вартості підготовки студентів (освітні послуги) необґрунтовано включено, видатки, які непередбачені в кошторисах загального та спеціального фонду, чим порушено вимоги Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.07.2010 № 736/902/758.

За результатами проведених перевірок представники Держпродспоживслужби застосовали адміністративно-господарські санкції та склали адміністративні протоколи на посадових осіб даних навчальних закладів.