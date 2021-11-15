Двом тернопільським податківцям дали по 8 років в’язниці за 400 тисяч хабаря

Тернопільський міськрайонний суд засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією двох колишніх працівників ДФС у Тернопільській області Василя Луцка та Анатолія Локотя, яких обвинувачували в отриманні 400 тис. грн хабаря від агрофірми «Добрий самарянин», пишуть Наші Гроші.Львів.

Джерело: вирок суду від 5 листопада 2021 року.

У 2017 році відбулась планова перевірка приватного агропромислового підприємства «Добрий самарянин». До робочої групи якраз і входив ревізор-інспектор податкової Тернопільської області Василь Луцко.

Як описано в ухвалах суду, під час перевірки податківці виявили деякі порушення на підприємстві. Тоді ж Луцко змовився з іншим податківцем для вимагання хабаря від підприємства «Добрий самарянин». Спочатку інспектор почав лякати бухгалтерію підприємства штрафом у 2,5 млн грн, а за зменшення обсягів виявлених порушень запросив гроші.

До подальших переговорів інспектор залучив начальника Збаразького відділення Кременецької податкової інспекції Анатолія Локотя. У свою чергу той при наступних переговорах із тодішнім власником компанії «Добрий самарянин» повідомив про 400 тис. грн хабаря. Натомість за це пообіцяв лише часткове включення в акти перевірок виявлених порушень, а сума штрафу не перевищуватиме 400 тис. грн.

У судовому засіданні юрист «Доброго самарянина» розповів, що мова йшла про недоплату в 5 млн грн. Подальші події розгорталися у ресторані «Балагур», де одного з податківців затримали під час отримання 400 тис. грн хабаря.

Підсудному Луцку інкримінували ч.1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). А Локотя, окрім отримання хабаря, ще у й пособництві – ч. 5 ст. 27.

Обом суд призначив по 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд вирішив, що ізоляція від суспільства цих двох підсудних необхідна, щоб попередити нові злочини та виправити їхню поведінку.

За інформацією з судового реєстрі, ще триває розслідування щодо третього податківця, який брав участь у вимаганні грошей.