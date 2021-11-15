За що евакуюють автомобілі у Тернополі?

Щодня на вулицях Тернополях працюють інспектори, які евакуюють транспортні засоби, припарковані з порушенням встановлених правил, на арештмайданчик, а за наявності водія, виносять постанову.

Евакуювання відбувається через автомобілі, що суттєво перешкоджають руху автомобілів чи пішоходів, які можуть утворити затор.



Як повідомили на сторінці патрульної поліції Тернопільської області, тимчасове затримання транспортного засобу здійснюється, якщо автомобіль

– поставлено на проїзній частині у два і більше рядів;

– розташовано у заборонених правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки;

– своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками;

– розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

– розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці;

– перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту, у разі запровадження надзвичайного стану або, у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

– порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.