У підвалі 28 школи Тернополя, де живуть коти, замурували вікно. Про це Суспільному розповіла зоозахисниця Олена Дейнека. Жінка каже, це жорстоке поводження з тваринами. Вона звернулась в поліцію. Директорка навчального закладу Лілія Вавринів каже, тварини мають вихід з підвалу.

Тернополянка Галина Матковська розповіла, що вікно, через яке кошенята зазвичай виходили, було закладене цеглою:

“На вулиці холодно, а тварини там плачуть”.

Галина Матковська звернулась до зоозахисників. Одна із них Олена Дейнека каже, на місце викликали патрульну поліцію:

“Я бачила, як зі шпарини біля центрального входу вилізало маленьке кошеня. Вони дикі і побачили людей і забігли назад, там і залишились. Ми зафіксували факт жорстокого поводження із тваринами. Забороняється забивати шпарини, замащувати їх, бо це вважається природній резерват для тварин, тобто вони тут живуть роками. Люди намагаються їх забирати на якийсь певний час, пані Галина прихистила приблизно 6 тварин, стараємось забрати їх звідси”.

Котів всередині підвалу не замуровували. Про це розповіла директорка школи Лілія Вавринів.

“Підвал кожної школи має величезну кількість входів, виходів, тому це зробити просто неможливо. Тварини живі, здорові, гарно вгодовані, але на території освітнього закладу, тим більше в підвалах, безпритульні тварини за санітарними нормами не можуть бути. В нас проводиться величезна кількість уроків доброти, ми справді є активними громадянами, які допомагають притулку в селі. Ми постійно збираємо одіяла, збираємо їжу, збираємо харчі”, – каже Вавринів.

Факту жорстокого поводження з тваринами поліцейські не зафіксували. Про це розповіла речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська.

“Оглянули, що тварина має вільний вихід, може вільно виходити на подвір’я, вони побачили, що її життю на той момент нічого не загрожувало,” – каже Метельська.

Юрист Віталій Вітів ситуацію прокоментував так:

“Відповідальність, зазвичай, покладається на тих, на кого покладається і обов’язок. Школа не є місце, де можна утримувати безпритульних тварин. В цьому випадку я вважаю, що зоозахисники мали б надати тваринам належний притулок та забезпечити їх харчуванням”.