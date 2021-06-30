17:31 | 30.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

“Хотіла на цвинтарі посадити”: у Бережанах жінка висмикувала квіти на клумбі біля міськради

tata 0 Views Прокоментуй!

У Бережанах жінка намагалася поцупити квіти із клумби біля ратуші. Чоловік побачив це і зробив жінці зауваження. Люди обурюються вчинком жінки.

Очевидцем цього неподобства став Ігор Якубовський, який опублікував відповідне відео у Фейсбуці.

“…нині , 28 червня , ранок , сквер  і клумби з тилу Ратуші ,— “я хотіла на цвинтарі посадити” , отримала зауваження і з прокльонами “запхала” на місце …
…Бережанці курва !…”, – написав чоловік.

У коментарях люди обурюються таким вчинком жінки і зазначають, що вона краде, фактично, сама у себе.

“Добре, що маска є. Карантину дотримуються навіть при крадіжці квітів”, – зауважила Марія Видойник.

Відео тут 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *