З 1 липня у Тернополі зміниться графік подачі гарячої води (графік)

До уваги тернополян: з 1 липня змінюється графік подачі гарячої води для споживачів.

За словами начальника виробничо-технічного відділу КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” Михайла Горбаня, це зумовлено великим боргом за теплопостачання, який не погашають тернополяни. — Йдеться про суму в 60 млн гривень.

Через це підприємство не може закупити сировину для повноцінної роботи котелень, — говорить він.

Відтак, було прийнято рішення про постачання гарячої води споживачам у години найбільшого користування. Діятиме цей графік до кінця літа.

Тож з 1 липня у понеділок буде відсутня гаряча вода. У вівторок зранку буде з 6 до 10 і потім з 18:00 до 22:00. Середа з 18:00. Четвер з 2 до 10 і з 18:00 до 22:00. П’ятниця з 18:00. Субота також буде до обіду і з обіду. І в неділю буде до обіду і з обіду.