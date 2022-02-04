Ігорю Пелиху мало б виповнитися 48: якою була доля артиста, який трагічно загинув у ДТП
Ведучого не стало 2009 року.
3 лютого, відомому українському журналісту та телеведучому Ігорю Пелиху мало б виповнитися 48 років, пише ТСН.
Та, на жаль, доля розпорядилася інакше. 8 травня 2009 року Ігор трагічно загинув у ДТП, яка сталась в Києві. Та хоч ведучий і прожив коротке життя, та він встиг стати улюбленцем мільйонів глядачів по всій Україні.
А от розпочинався телевізійний шлях журналіста доволі нестандартно. Так, Ігор закінчив Тернопільське ПТУ. Пелих здобув освіту майстра із ремонту взуття. Однак, за спеціальністю йому працювати не судилося. Юнак створив і вів молодіжну музичну програму “Веселий Роджер” у Тернополі, йдеться у “Сніданку з 1+1”.
Втім, у 24 роки амбітний ведучий вирішив підкорювати столицю. І Йому це вдалося.
Спочатку Ігор працював на “Радіо Столиці”, а вже за два роки Пелих став ведучим на телеканалі 1+1. Так, він вів денну програму “Не всі вдома”. Цікаво, що на 1+1 він потрапив завдяки майбутній дружині Олександрі Лозинській, з якою познайомився та спілкувався в Інтернеті. Саша, яка тоді вела ефір на пару із Костянтином Грубичем запросила Пелиха на кастинг. Так хлопець із Тернополя став відомим на всю країну.
Вже ставши успішним ведучим, Ігор вступив до Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. А від 2000-го почав працювати на телеканалі ICTV, де роботу в кадрі поєднував із продюсуванням. Також він створив популярні розважальні проєкти: “Галопом по Європах”, “На свою голову” та “Лабіринт”.
2005 року ведучий разом із партнерами заснував студію “Роги і копита продакшн”, що спеціалізується на створенні розважальних фільмів і програм.
На жаль, життя Ігоря забрала моторошна ДТП. Телеведучому було лише 35. У нього залишилися дружина та троє маленьких дітей.
Ігоря Пелиха завжди пам’ятатимуть мільйони шанувальників по всій країні.