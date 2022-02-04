Ігорю Пелиху мало б виповнитися 48: якою була доля артиста, який трагічно загинув у ДТП

Ведучого не стало 2009 року.

3 лютого, відомому українському журналісту та телеведучому Ігорю Пелиху мало б виповнитися 48 років, пише ТСН.

Та, на жаль, доля розпорядилася інакше. 8 травня 2009 року Ігор трагічно загинув у ДТП, яка сталась в Києві. Та хоч ведучий і прожив коротке життя, та він встиг стати улюбленцем мільйонів глядачів по всій Україні.

Ігор Пелих / УНІАН

А от розпочинався телевізійний шлях журналіста доволі нестандартно. Так, Ігор закінчив Тернопільське ПТУ. Пелих здобув освіту майстра із ремонту взуття. Однак, за спеціальністю йому працювати не судилося. Юнак створив і вів молодіжну музичну програму “Веселий Роджер” у Тернополі, йдеться у “Сніданку з 1+1”.

Втім, у 24 роки амбітний ведучий вирішив підкорювати столицю. І Йому це вдалося.

Спочатку Ігор працював на “Радіо Столиці”, а вже за два роки Пелих став ведучим на телеканалі 1+1. Так, він вів денну програму “Не всі вдома”. Цікаво, що на 1+1 він потрапив завдяки майбутній дружині Олександрі Лозинській, з якою познайомився та спілкувався в Інтернеті. Саша, яка тоді вела ефір на пару із Костянтином Грубичем запросила Пелиха на кастинг. Так хлопець із Тернополя став відомим на всю країну.

Ігор Пелих / УНІАН

Вже ставши успішним ведучим, Ігор вступив до Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. А від 2000-го почав працювати на телеканалі ICTV, де роботу в кадрі поєднував із продюсуванням. Також він створив популярні розважальні проєкти: “Галопом по Європах”, “На свою голову” та “Лабіринт”.

2005 року ведучий разом із партнерами заснував студію “Роги і копита продакшн”, що спеціалізується на створенні розважальних фільмів і програм.

На жаль, життя Ігоря забрала моторошна ДТП. Телеведучому було лише 35. У нього залишилися дружина та троє маленьких дітей.

Родина Ігоря Пелиха / скріншот з відео

Ігор Пелих з сином / УНІАН

Ігоря Пелиха завжди пам’ятатимуть мільйони шанувальників по всій країні.