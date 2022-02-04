Синоптики попереджають про зміну погоди на Тернопільщині

На вихідних в Україні очікують температурні “гойдалки”.

Цієї ночі температура знизиться до -12-ти, а завтра розпочнеться відлига. У неділю у всіх регіонах країни передбачають “плюси”.

“У ніч на суботу в більшості областей України передбачається -4-10 градусів, на крайній півночі до -12 градусів, на Заході 0-2 градуси морозу.

Вдень 5-го лютого почнеться потепління до відлиги, лише в східних областях ще вдень побудуть -3-6 градусів.

У неділю вночі мороз затримається лише в східній частині, -3-9 градусів, а протягом дня відлига та невеликі “плюси” охоплять практично всю Україну”, – повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, вихідні будуть вітряні.

У суботу сніг випадатиме на Заході, Півночі та подекуди в Центрі, окрім Дніпра з районами, у неділю вночі на Сході. Вдень лише на Заході йтиме мокрий сніг. Все, що не ввійшло у цей список – без істотних опадів.