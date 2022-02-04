Львівську частину траси Київ-Чоп доглядатиме тернопільська компанія за майже 400 млн грн

Служба автомобільних доріг у Львівській області віддасть 381 млн грн ТОВ «Техно-Буд-Центр» за догляд та поточний ремонт 104 км шляхів протягом 2022-2024 років. Компанія утримуватиме 80 км міжнародної траси Київ-Чоп – від села Дуліби Стрийського району до межі Львівської та Закарпатської областей. А також 23 км від Сколе до Славського.

Згідно з угодою, цього року фірма отримає 5 млн грн фінансування, а в 2023 та 2024 роках – по 188 млн грн. В обов’язки компанії входить утримання узбіч, скошування трави, видалення дерев, очищення доріг від снігу, посипання піском. Також – заміна дорожніх знаків, прибирання автопавільйонів, автобусних зупинок та майданчиків для відпочинку.

Про підрядника

Тернопільська компанія «Техно-Буд-Центр» зареєстрована 2005 року. Її власниками є мешканці Тернополя Юрій Ханін та Андрій Ярема. За даними аналітичної системи YouControl, «Техно-буд-центр» входить в групу компаній, які спеціалізуються на будівництві, реконструкції та ремонті доріг у Західній Україні. Ця група має своє виробництво дорожніх матеріалів та автопарк спеціалізованої техніки.

Андрій Ярема також є одним із кінцевих бенефіціарів ТОВ «Фора С», яке займається виробництвом електроенергії. У листопаді минулого року 1,8 млн грн девідендів від цієї компанії отримав начальник головного управління державної податкової служби у Львівській області Ігор Комендат.

Дорожня фірма «Техно-Буд-Центр» в основному отримує замовлення в Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. Протягом 2021-2022 років вона підписала угод на 15 млрд грн. В основному це ремонти доріг, реконструкції вулиць та послуги надання техніки. Серед недавніх підрядів компанії – утримання 1611 км доріг в Тернопільській області за 283 млн грн.

Нагадаємо, підприємство входить до «Національної асоціації дорожників України» та часто фігурує у новинах про завищення цін на ремонтні роботи.