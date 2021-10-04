Іноземця, який зґвалтував та вбив неповнолітню засудили

Чоловік познайомився із дівчиною на зупинці. У Донецькій області громадянин Молдови отримав довічне ув’язнення за зґвалтування і вбивство 14-річної дівчини.

Чоловіка визнано винним у необережному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження та умисному вбивстві, скоєному з метою приховати інше кримінальне правопорушення (п. 9 ч. 2 ст. 115, ст. 128 КК України).

Подія сталася 14 вересня 2019 року у Костянтинівці Донецької області. 39-річний громадянин Молдови, який влітку звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійний напад, познайомився на зупинці громадського транспорту з 14-річною дівчиною, яка втекла з дому та перебувала у розшуку.

Вони трохи поспілкувалися, а потім чоловік повів дівчину у безлюдне місце, де вступив з нею у статеві відносини.

“Потім злякавшись, що потерпіла повідомить про це поліції, він почав душити її руками, а коли вона знепритомніла, двічі вдарив її у шию і один раз в обличчя розкладним ножем. Від отриманих поранень дівчина померла на місці, а зловмисник з метою приховування слідів вбивства затягнув тіло жертви в очерет біля ставку та з місця злочину зник”, – розповіли подробиці справи у прокуратурі.

Суд засудив вбивцю до довічного позбавлення волі.