Рідні просять допомоги для 2,5-річної малечі

Нещодавно, в 2,5-річного сина Марії Гудими діагностували пухлину мозку. Їм було рекомендовано негайне хірургічне втручання. На щастя, батьки швидко зреагували і родичі допомогли зібрати кошти на операцію в Інституті нейрохірургії. Пухлину успішно видалили без пошкодження життєво важливих нервів та функцій мозку. Пухлину відправили на гістологічне дослідження, а малечу після нормалізації стану виписали додому.

Але результат, який прийшов з лабораторії приголомшив – Атипова тератоїдна/рабдоїдна пухлина мозку,Gr IV – рідкісний та надзвичайно агресивний вид раку мозку.

Лікування такого раку нереально дороговартісне, приблизно 200-300 тис $ і проводять його за кордоном (ціни та клініки інших країн, де можна проходити лікування нам допомогли знайти координатори, на даний час одна із клінік Ізраїлю Іспанії та Туреччини розглядають наші документи, так як нам потрібно пройти хіміотерапію, променеву терапію і після цього трансплантацію кісткового мозку), – розповідає мама.

Наша сім’я вичерпала всі свої фінансові можливості ще на етапі хірургічного лікування, тому просимо небайдужих людей відгукнутись на наші молитви та прохання про допомогу. Ми будемо вдячні кожному, адже кожна гривня для нас зараз дуже важлива.

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