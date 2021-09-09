Лікарі рятують молоду дівчину з Кременця, яка сильно постраждала у ДТП

Дівчина отримала травми важкі – травму хребта з пошкодженням спинного мозку. Лікарям вдалося зберегти їй життя. Зараз медики роблять усе можливе, аби жінка змогла стати на ноги.

“Юлю перевозимо у реабілітаційний центр, де вона пройде курс реабілітації. Пізніше чекає ще одна операція. День перебування у центрі коштує 6800 грн. Дякуємо і просимо вашої підтримки надалі”, – написала у Facebook-спільноті “Врятуймо життя Юлії Ільницькій” мама дівчини.

Картки батьків: мама Алла Ільницька: 5168 7574 2035 2082 (Приватбанк); тато Андрій Ільницький: 5168 7451 0072 2377 (Приватбанк)