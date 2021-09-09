Знищили конфіскований алкоголь на сотні тисяч: судитимуть 8 податківців Тернопільщини

Слідчі Територіального управління ДБР Львова завершили досудове розслідування щодо посадовців головних управлінь державних податкової та фіскальної служб у Тернопільській області – членів комісії Головного управління ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави.

Посадовці у 2019 році на засіданні комісії прийняли рішення знищити спирт та алкогольні напої, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях. Хоча за рішенням суду ці речовини підлягали технологічній переробці та продажу.

Такі дії спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.

До суду направили обвинувальний акт стосовно 8 осіб:

начальника слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області;

начальника відділу моніторингу та аналітичного супроводження контрольно-перевірочної роботи управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Тернопільській області;

заступника начальника управління – начальника контрольно-методичного відділу слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області;

заступника начальника управління – начальника відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Тернопільській області;

головного державного інспектора ГУ ДПС у Тернопільській області;

заступника начальника управління – начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Тернопільській області;

старшого слідчого з особливо важливих справ ГУ ДФС в Тернопільській області;

начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області.

Їх обвинувачують в умисному невиконанні ухвали суду, що набрала законної сили, та перешкоджанні її виконанню, вчиненому службовою особою у складі групи осіб, а також у незаконних діях з майном, яке підлягає конфіскації за рішенням суду (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 388 КК України).

Посадовцям загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Тернопільської області, оперативний супровід – Нацполіція та СБУ.