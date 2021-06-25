Лісник з Тернопільщини відсвяткував 100-річний ювілей

Сьогодні виповнилося 100 років ліснику з Чортківщини Бойчуку Стефану Павловичу.

Стефан Павлович – колишній працівник Улашківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство», також учасник Другої Світової війни.

З 1974-1990 працював лісником у заказнику державного значення «Дача Галілея» відзначився дисциплінованістю і працелюбством.

З ювілеєм чоловіка привітали колеги. «Колектив ДП «Чортківське лісове господарство» та профспілковий комітет сердечно вітаємо Вас із 100-літнім ювілеєм! Дякуємо за довголітню, сумлінну і добросовісну працю на ниві лісового господарства. І бажаємо міцного здоров’я і Божого благословення, відмінно себе почувати, кожен день зустрічати з посмішкою і надією, гріти своє серце щастям та любов’ю рідних», – йдеться у повідомленні ДП «Чортківське лісове господарство».