“Це мій сад!”: на Тернопільщині пенсіонерка перегородила дорогу екскаватору

Конфліктна ситуація склалася у місті Теребовля, що на Тернопільщині.

Так комунальники будують дорогу, натомість місцева жителька стала перед екскаватором та стверджує, що дана ділянка належить їй спокон-віків більше того це її садок.

По документах там має бути дорога.

Прямо зараз по вулиці Народицька склалась конфліктна ситуація.

Згідно плану тут почали прогортати місце для дороги. Але одна із жительок пані Іванна перешкоджає цьому процесу, адже тут багато років був садок.

Жінка виявляє бажання приватизувати ділянку, але згідно документів тут є дорога.

Для вирішення ситуації задіяна міліція, комунальне підприємство, представники міської ради.

Жителі вулиці склали колективну заяву про те, що ця дорога тут є потрібною, тому просять прийняти усі міри для того, щоб зупинити протест жінки.