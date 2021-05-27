Літо мешканців області зустріне проливними дощами

Остання декада травня буде не такою теплою, як цього очікували жителі Тернопільщини. Дощ, грози та зниження температури. Схоже, літо не поспішає тішити нас своїм теплом. Аби не потрапити під зливу та як правильно організувати польові роботи відповідно до погоди, читайте далі.

За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, найближчий тиждень буде теплим, однак проливні дощі нагадуватимуть про себе. Відтак у середу, 26 травня, по всій території області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень – +21-26 градусів, уночі – +9-11. Опадів не передбачається. У четвер, 27 травня, дощитиме. Лише вночі дощ вщухне. Температура повітря вдень становитиме +19 градусів, уночі – +15. П’ятниця, 28 травня, буде похмурою, місцями короткочасний дощ. Температура повітря вдень – +20 градусів, уночі – +14. У суботу та неділю по всій території Тернопільської області йтиме дощ. Вночі грози. Температура повітря опуститься до +18 градусів удень і вночі – +10. У понеділок, 31 травня, в другій половині дня також дощитиме. Температура повітря буде в межах +19 градусів удень та вночі – +10. У вівторок, 1 червня, слід очікувати проливного дощу та нічної громовиці. Стовпчик термометра покаже нам +18 градусів удень і +10 – уночі.

У перший день літа вшановується пам’ять благословенного князя Івана Углицького і великого князя Дмитра Донського. У давні часи в цей день ще бували заморозки на ґрунті. Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ – весь місяць буде сухим, а літо – теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством: якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону – до сильного вітру.