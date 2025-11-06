Тернопільські брати, які шпигували для Росії, хочуть бути обміняні на українських полонених

Двоє засуджених братів із Тернопільщини — Богдан та Вадим Грицюки — подали заяви в рамках державного проєкту «Хочу к своим», в яких просять, щоб їх обміняли на українських військовополонених. Брати засуджені за співпрацю з ФСБ Росії та шпигунство за підрозділами Збройних Сил України (ЗСУ) в Донецькій та Тернопільській областях.

Шпигунська діяльність на замовлення батька-агента ФСБ

Богдан та Вадим Грицюки, сини пастора, який працював на ФСБ Росії, були затримані після того, як їх агентурну мережу викрили співробітники СБУ на початку квітня 2024 року. Брати шпигували за військовими підрозділами ЗСУ, передаючи важливу інформацію про місцезнаходження техніки та військових частин в Україні, зокрема, координати, які надавалися їм через особисті переписки.

Засудження за державну зраду

Згідно з вироком Бережанського районного суду від 23 липня 2024 року, обох братів було визнано винними у передачі розвідувальної інформації на користь ворога. Богдан Грицюк отримав 6 років позбавлення волі, а його старший брат, Вадим Грицюк, — 7 років. Згідно з даними слідства, Богдан отримав від невідомої особи у телеграмі координати військових підрозділів ЗСУ, що знаходились у зонах, де проводились активні бойові дії.

Прохання обміну через проєкт «Хочу к своим»

У своїй заяві Богдан Грицюк вказав, що розуміє всі правові наслідки передачі його Росії. «Прошу вас передати мене з України на територію Росії,або тимчасово окуповану територію як військовополоненого для обміну на громадянина України», – йдеться у заяві Богдана Грицюка. Його старший брат Вадим Грицюк у своїй заяві просив до обміну «його передати під нагляд представників уповноваженого органу, що відповідає за поводження з військовополоненими».





Що таке проєкт «Хочу к своим»

Державний проєкт «Хочу к своим» — це публічний список осіб, засуджених за державну зраду та колабораціонізм, які бажають виїхати до Росії в обмін на громадян України, що перебувають у російському полоні. Відповідно до цього проєкту, обмін може відбутися, якщо усі правові питання будуть вирішені за участю державних органів.

За інф. Захід