“Мій син має намір покінчити життя самогубством!” — такий виклик отримали патрульні у понеділок ввечері.

Близько 18-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від стурбованої жінки, яка розповіла, що за невідомою адресою у м. Тернополі, перебуває її 29-річний син, який має намір вчинити самогубство. Жінка надала поліцейським номер мобільного телефону свого сина та благала допомогти.

Патрульні Назар Чайківський та Ірина Бойчук одразу ж спробували додзвонитися до чоловіка, щоб дізнатися його місце перебування. Громадянин не хотів говорити з охоронцями порядку, лише зазначив, що хоче вчинити самогубство, через сімейні обставини. Шляхом багаторазових спроб та запитань, інспектор Ірина Бойчук все ж змогла трішки заспокоїти громадянина та дізнатися, де він перебуває.

Патрульні негайно прибули на вул. Морозенка, перевірили прилеглу територію та виявили чоловіка. Він мав різані рани на руці, тож поліцейські надали йому потрібну домедичну допомогу та передали громадянина медикам.