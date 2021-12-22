Тернопільського біатлоніста відсторонили від змагань

Тернопільського біатлоніста Руслана Бригадира, який є членом національної збірної України, тимчасово відсторонили від змагань. Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, пише Суспільне.

За його словами, це зробили через те, що офіцер допінг контролю Національного антидопінгового центру України виявив у спортсмена речовини із забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства. Відтак Руслан Бригадир не може брати участь у змаганнях і навчально-тренувальних зборах, поки в Національному антидопінговому центрі України та Федерації біатлону України не з’ясують усі обставини та не винесуть рішення.

Кореспонденти Суспільного також надіслали інформаційний запит до Федерації біатлону України з проханням прокоментувати цю ситуацію. Чекають відповіді.