У Тернополі перед святами посилюють контроль за дотриманням карантину

У передсвятковий період у Тернополі посилять контроль за дотриманням карантину.

Про це повідомив начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків. Пов’язано це з ажіотажем у торгових закладах.

Відстежуватимуть дотримання правил карантину у Тернополі мобільні групи, у їхньому складі працюють поліцейські та муніципальні інспектори.

«Ми працюємо спільно із Національною поліцією. Перед святами дещо підсилюємо роботу. Вступили в дію нові правила карантину, багато що залежить від самих підприємців, якщо колективи вакциновані, то обмеження на них діяти не будуть. У святкові дні більшатиме населення, що на ринках, так і в торгово-розважальних закладах. Просимо, щоб люди дотримувалися маскового режиму, інших обмежень, які діють на цей момент, які передбачені постановою Кабміну», – зазначив Іван Гавришків.

Поліціянти стежитимуть за дотриманням маскового режиму, дистанцій, а також перевірятимуть сертифікати вакцинації.