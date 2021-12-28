Міноборони роз’яснило положення наказу про військовий облік жінок

Згідно з наказом Міністерства оборони, який регламентує військовий облік жінок, на військовий облік до кінця 2022 року мають стати також вагітні та жінки з малолітніми дітьми, йдеться у роз’ясненні Міноборони, опублікованому в неділю, 26 грудня.

Йдеться про наказ, опублікований в офіційних друкованих виданнях 17 грудня 2021 року, який суттєво розширив можливості щодо взяття на облік жінок. Документ містить 35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності.

За інформацією Міноборони, жінки перебували на військовому обліку і раніше, але це стосувалося обмеженого кола професій, зокрема лікарів та жінок-військовослужбовців запасу.

«Попередня постанова Кабінету міністрів від 1994 року, яка затверджувала перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, застаріла. В ньому містилися спеціальності, які вже давно юридично не існують в Україні», – йдеться у роз’ясненні.

Водночас в оборонному відомстві наголосили, що взяття на військовий облік – це не призов на службу.

«На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання», – заявили в Міноборони.

У міністерстві запевнили, що у 2022 році не варто очікувати якихось проблем. Надалі, за ухилення від військового обліку, після попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, передбачено штрафи.

За яких обставин призиватимуть жінок на військову службу

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

«У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом)», – пояснили в Міноборони.

Як і коли жінкам стати на військовий облік

Військовому обліку підлягають усі жінки у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Стати на військовий облік потрібно до кінця 2022 року у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишньому комісаріаті) за місцем реєстрації.

«Військово-облікова спеціальність визначається не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці – досвідом роботи та КВЕДами фізичної особи-підприємця. Остаточно приналежність до військово-облікової спеціальності визначається у територіальному центрі комплектування», – наголосили у відомстві.

Процес постановки на військовий облік такий же, як у чоловіків. Коли облік повноцінно запрацює, за потреби жінкам пропонуватимуть брати участь у зборах чи тренуваннях. А при влаштуванні на нову роботу, серед документів треба буде надати й військово-обліковий квиток.

У разі зміни професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що дозволить краще відстежувати наявні людські ресурси.

«Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини», – пояснили в Міноборони.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік. Загалом у наказі представлені спеціальності від сфери громадського харчування до видавництва та поліграфії. У переліку є такі професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.

Наказ Міністерства оборони про ведення обліку придатних до військової служби жінок не зобов’язує до цього фізичних осіб-підприємців. А голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (“Слуга народу”) заявив, що перелік професій, представниці яких мають ставати на військовий облік, скоротять у «бік зменшення та здорового глузду», зазначає «Суспільне».

До кінця 2022 року жоден керівник підприємства, де працюють жінки, а також самі жінки, які мають стати на облік, не нестимуть адміністративної відповідальності, якщо вони цього не зроблять. Але у 2023 році на підприємства, де працюватимуть ухильниці від військового обліку, накладатимуть штрафи у розмірі від 5500 до 8500 грн.

У Збройних силах України наголосили, що зміни до закону, якими жінок деяких професій зобов’язують ставати на військовий облік, не пов’язані із можливою агресією Росії щодо України. Там додали, що жінок-спеціалісток залучать лише у разі крайньої потреби під час мобілізації: раніше на службу призвали майже 200 тисяч жінок, але тільки за їхньою згодою.



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